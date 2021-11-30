Путин рассказал, зачем позволил себе баллотироваться еще на два срока

Владимир Путин (справа), фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n163786-putin-rasskazal-zachem-pozvolil-sebe-ballotirovatsya-esche-na-dva-sroka.html

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Владимир Путин, президент РФ, считает, что предоставленная ему изменениями в российскую конституцию и законодательство возможность баллотироваться на должность еще раз в 2024 году «стабилизирует ситуацию».

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает издание «Бизнес.Online».

Знаете, в чем фокус? Согласно Конституции, я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока сам для себя не решил. Само наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию. Приблизительно так же, как заявление Байдена (президента США Джо Байдена — ред.) о том, что он будет переизбираться, — заявил Путин.

В то же время он добавил, что пока «пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году».

Летом 2020 года в России состоялось голосование по изменениям в конституцию страны, которые предполагают «обнуление» президентских сроков предыдущих глав государства и введение запрета занимать должность президента более двух сроков, а также обеспечивают неприкосновенность прежних глав государства. Согласно официальным данным, такие поправки поддержали 77,92% голосовавших

5 апреля этого года Путин подписал закон, позволяющий ему избраться главой государства еще дважды. Документ был принят в соответствии с внесенными в Конституцию поправками.

Путин избирался президентом РФ на четырехлетние сроки дважды подряд — в 2000 и 2004 годах. Впоследствии президентские сроки в России продлили до шести лет. После президентства Дмитрия Медведева (2008−2012 годы), Путин побеждал на президентских выборах в 2012 и 2018 годах. Теперь он сможет баллотироваться в 2024 и 2030 годах.