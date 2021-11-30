Зеленський змінив керівника української контррозвідки. Фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський звільнив голову контррозвідки СБУ.

Глава держави підписав указ про звільнення начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Руснака. Указ 29 листопада був опублікований на сайті президента. Причина звільнення в указі не вказана.

Зеленський призначив Руснака начальником контррозвідки СБУ у вересні 2019 року. У 2020 році президент присвоїв йому військове звання генерал-майора Служби безпеки.

Як відомо, Олександр Руснак народився у 1977 році. З початку бойових дій на Донбасі брав активну участь у відсічі російської агресії. Генерал був нагороджений орденами Данила Галицького, «За мужність» ІІІ ступеня та ІІ ступеня.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що згадану Зеленським спробу держперевороту готували посадовець Федеральної служби безпеки Росії та три зрадники-офіцери з Міністерства внутрішніх справ України, які перебувають в окупованому Криму.