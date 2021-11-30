Зеленский сменил руководителя украинской контрразведки. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n163752-zelenskiy-smenil-rukovoditelya-ukrainskoy-kontrrazvedki.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу контрразведки СБУ.

Глава государства подписал указ об увольнении начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Руснака. Указ 29 ноября был опубликован на сайте президента. Причина увольнения в указе не указана.

Зеленский назначил Руснака начальником контрразведки СБУ в сентябре 2019 года. В 2020 году президент присвоил ему воинское звание генерал-майора Службы безопасности.

Как известно, Александр Руснак родился в 1977 году. С начала боевых действий на Донбассе принимал активное участие в отражении российской агрессии. Генерал был награжден орденами Даниила Галицкого, «За мужество» III степени и II степени.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Позже американские СМИ сообщили, что упомянутую Зеленским попытку госпереворота готовили чиновник Федеральной службы безопасности России и три предателя-офицера из Министерства внутренних дел Украины, которые находятся в оккупированном Крыму.