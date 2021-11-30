Сложное время для гривны — почему валютный курс вырос до максимума за пять месяцев

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Ракурс

Национальный банк Украины установил на 30 ноября 2021 года официальный курс гривны на уровне 27,1739 грн за дол. По сравнению с предыдущим банковским днем ​​НБУ снизил курс гривны на 7 коп.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Доллар — 27,17 грн/долл.;

Евро — 30,64 грн за евро.

Российский рубль — 3,64 грн за 10 российских рублей.

Официальный курс доллара поднялся в последний день осени до максимума за пять месяцев. 29 ноября на межбанковском рынке обстановка не принесла облегчения нацвалюте и осталась очень нестабильной.

Отсутствие большого объема предложения на фоне роста спроса 29 ноября быстро изменило расписание на рынке. Нацбанк вышел на торги с интервенцией и продал 50 млн. дол. по 27,21 грн. Это частично сдерживало курс только во время пребывания регулятора на межбанке. Как только Нацбанк ушел — котировки поползли вверх. НБУ оперативно вышел во второй раз, но уже по 27,25 грн.

Участники торгов сохранили девальвационные настроения по поводу перспектив гривны и во вторник продолжат активно закрывать свои валютные соглашения, на опасениях нового увеличения котировок.

Определенным союзником гривны будет фактор последнего дня месяца, когда клиенты будут сосредоточены на завершении всех сделок на отчетную дату и спекуляции угаснут.

На этой неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках — 27,4/27,6 грн, — говорится в комментарии «Минфина» старшего аналитика «Альпари» Вадима Йосуба.

Аналитики также считают, что в эти дни рынок «переваривает поступившую в конце прошлой недели информацию».

Это и пресс-конференция президента Владимира Зеленского с неожиданными заявлениями, и напряжение на границах с РФ, и новый штамм коронавируса, вызвавший панику на мировых рынках. Также участники рынка продолжают оценивать меморандум с МВФ и влияние требований на экономику страны, — сказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Forex Club.

Давление на гривну продолжает оказывать кризисная ситуация в энергетическом секторе. Кроме того, цены на газ растут, и энергоимпортеры будут вынуждены выйти с закупками, если не по контрактам на ближайшие месяцы, то по контрактам весной 2022 года.

Кроме того, на этой неделе ожидается большой объем выплат по ОВГЗ — на 12,7 млрд грн, а Министерство финансов Украины выведет на рынок большой объем гривны. Избыточная ликвидность выльется на рынок и спрос на валюту повысится.

Источники: НБУ, «Минфин»