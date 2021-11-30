Складний час для гривні - чому валютний курс зріс до максимуму за п'ять місяців

Національний банк України встановив на 30 листопада 2021 року офіційний курс гривні на рівні 27,1739 грн за дол. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 коп.

Офіційні курси гривні щодо інших валют встановлені на наступному рівні:

Долар — 27,17 грн/дол.;

Євро — 30,64 грн за євро.

Російський рубль — 3,64 грн за 10 російських рублів.

Офіційний курс долара піднявся в останній день осені до максимуму за п’ять місяців. 29 листопада на міжбанківському ринку обстановка не принесла полегшення нацвалюті і залишилася дуже нестабільною.

Відсутність великого обсягу пропозиції на тлі зростання попиту 29 листопада швидко змінила весь розклад на ринку. Нацбанк вийшов на торги з інтервенцією та продав 50 млн дол. за 27,21 грн. Це частково стримувало курс лише на час перебування регулятора на міжбанку. Щойно Нацбанк пішов — котирування поповзли вгору. НБУ оперативно вийшов удруге, але вже по 27,25 грн.

Учасники торгів зберегли девальваційні настрої щодо перспектив гривні і у вівторок продовжать активно закривати свої валютні угоди, на побоюваннях нового збільшення котирувань.

Певним союзником гривні буде фактор останнього дня місяця, коли клієнти будуть зосереджені на завершенні всіх операцій на звітну дату і їм буде не до додаткових спекулятивних ігор.

Цього тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках — 27,4/27,6 грн, — йдеться в коментарі «Мінфіну» старшого аналітика «Альпарі» Вадима Йосуба.

Аналітики також вважають, що у ці дні ринок «перетравлює інформацію, що надійшла наприкінці минулого тижня».

Це і прес-конференція президента Володимира Зеленського з несподіваними заявами, і напруження на кордонах з РФ, і новий штам коронавірусу, що викликав паніку на світових ринках. Також учасники ринку продовжують оцінювати меморандум з МВФ і вплив вимог на економіку країни, — сказав Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club.

Тиск на гривню продовжує чинити кризова ситуація в енергетичному секторі. Крім того, ціни на газ зростають, і енергоімпортери будуть змушені вийти із закупівлями, якщо не за контрактами на найближчі місяці, то за контрактами на весну 2022 року.

Крім того, цього тижня очікується великий обсяг виплат за ОВДП — на 12,7 млрд грн, а Міністерств офінансів України виведе на ринок великий обсяг гривні. Надлишкова ліквідність виллється на ринок і попит на валюту підвищиться.

Джерела: НБУ, «Мінфін»