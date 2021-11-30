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Складний час для гривні - чому валютний курс зріс до максимуму за п'ять місяців

Складний час для гривні — чому валютний курс зріс до максимуму за п’ять місяців

30 лис 2021, 09:26
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Національний банк України встановив на 30 листопада 2021 року офіційний курс гривні на рівні 27,1739 грн за дол. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 7 коп.

Офіційні курси гривні щодо інших валют встановлені на наступному рівні:

  • Долар — 27,17 грн/дол.;

  • Євро — 30,64 грн за євро.

  • Російський рубль — 3,64 грн за 10 російських рублів.

Офіційний курс долара піднявся в останній день осені до максимуму за п’ять місяців. 29 листопада на міжбанківському ринку обстановка не принесла полегшення нацвалюті і залишилася дуже нестабільною.

Складний час для гривні - чому валютний курс зріс до максимуму за п'ять місяців

Відсутність великого обсягу пропозиції на тлі зростання попиту 29 листопада швидко змінила весь розклад на ринку. Нацбанк вийшов на торги з інтервенцією та продав 50 млн дол. за 27,21 грн. Це частково стримувало курс лише на час перебування регулятора на міжбанку. Щойно Нацбанк пішов — котирування поповзли вгору. НБУ оперативно вийшов удруге, але вже по 27,25 грн.

Учасники торгів зберегли девальваційні настрої щодо перспектив гривні і у вівторок продовжать активно закривати свої валютні угоди, на побоюваннях нового збільшення котирувань.

Складний час для гривні - чому валютний курс зріс до максимуму за п'ять місяців

Певним союзником гривні буде фактор останнього дня місяця, коли клієнти будуть зосереджені на завершенні всіх операцій на звітну дату і їм буде не до додаткових спекулятивних ігор.

Цього тижня ми очікуємо на зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар у банках — 27,4/27,6 грн, — йдеться в коментарі «Мінфіну» старшого аналітика «Альпарі» Вадима Йосуба.

Аналітики також вважають, що у ці дні ринок «перетравлює інформацію, що надійшла наприкінці минулого тижня».

Це і прес-конференція президента Володимира Зеленського з несподіваними заявами, і напруження на кордонах з РФ, і новий штам коронавірусу, що викликав паніку на світових ринках. Також учасники ринку продовжують оцінювати меморандум з МВФ і вплив вимог на економіку країни, — сказав Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики Forex Club.

Тиск на гривню продовжує чинити кризова ситуація в енергетичному секторі. Крім того, ціни на газ зростають, і енергоімпортери будуть змушені вийти із закупівлями, якщо не за контрактами на найближчі місяці, то за контрактами на весну 2022 року.

Крім того, цього тижня очікується великий обсяг виплат за ОВДП — на 12,7 млрд грн, а Міністерств офінансів України виведе на ринок великий обсяг гривні. Надлишкова ліквідність виллється на ринок і попит на валюту підвищиться.


Джерела: НБУ, «Мінфін»

Джерело: Ракурс


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