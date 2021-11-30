Судитимуть зрадника Березовського – командувач ВМС присягнув РФ у Криму. Фото: vlnvmu.mil.ru

https://racurs.ua/ua/n163788-sudytymut-zradnyka-berezovskogo-komanduvach-vms-prysyagnuv-rf-u-krymu.html

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Дениса Березовського, колишнього контр-адмірала командувача Військово-морських сил ЗСУ, судитимуть за державну зраду, створення і керівництво злочинною організацією.

Справу передали до суду. За даними слідства, 1 березня 2014 року указом виконувача обов’язків президента України обвинуваченого призначено командувачем ВМС ЗСУ. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

В його обов’язки входило стримування, локалізація та нейтралізація збройних конфліктів, а при необхідності — надання відсічі збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ.

Однак Березовський, об'єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вчинив державну зраду.

Одразу після призначення на посаду він публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ. У своїй промові Березовський заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму.

Також обвинувачений наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів.

Інтенсивність захоплення військових частин у Криму після початку російської агресії посилилася після зради Дениса Березовського.

2 березня 2014 року командувач ВМС України присягнув на «вірність кримському народу», перейшовши у підпорядкування самопроголошеній владі. Відразу після цього Березовського звільнили з посади, а Офіс генпрокурора порушив проти нього кримінальне провадження за статтею «державна зрада».

Президент Росії Володимир Путін призначив екс-командувача ВМС України контр-адмірала Дениса Березовського заступником командувача Чорноморського флоту РФ.

Зараз Березовський обіймає посаду заступника командуючого Тихоокеанським флотом РФ. РНБО України ввела проти Березовського санкції та позбавила його всіх звань.