Ватажка окупантів у Криму Аксьонова дозволив затримати суд – подробиці. Фото: flot2017

https://racurs.ua/ua/n163811-vatajka-okupantiv-u-krymu-aksonova-dozvolyv-zatrymaty-sud-podrobyci.html

Ракурс

Сергія Аксьонова, ватажка кримських окупантів, дозволив затримати Київський апеляційний суд.

Так званому «голові уряду Криму» інкримінують сепаратизм, тероризм та ще низку кримінальних статей. Про це йдеться в повідомленні установи.

Суд розглянув скаргу прокурора на рішення Шевченківського райсуду Києва, який відмовив у дозволі на затримання Аксьонова для участі у засіданні суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Апеляційна інстанція скасувала це рішення та дозволила його затримати.

У червні завершилося розслідування державної зради Аксьонова. Він підозрюється у скоєнні низки злочинів:

дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

зазіхання на територіальну цілісність та недоторканність України;

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;

терористичний акт;

блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства;

захоплення державних чи громадських будівель.

Нехай спробують, чекатиму. Якщо серйозно, то київська влада щоразу б'є свої ж рекорди з абсурдності та безглуздості прийнятих рішень. Порожні слова, пафосні заяви та брехливі звинувачення — це все, на що воно здатна, — написав Аксьонов у своїх соціальних мережах, прокоментувавши рішення Київського апеляційного суду щодо його затримання.

«Ракурс» повідомляв, що Дениса Березовського, колишнього контр-адмірала командувача Військово-морських сил ЗСУ, судитимуть за державну зраду, створення і керівництво злочинною організацією.