Балкон обвалився в Запоріжжі, загинув 36-річний чоловік (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n163810-balkon-obvalyvsya-v-zaporijji-zagynuv-36-richnyy-cholovik-foto.htmlРакурс
У Запоріжжі обвалився балкон четвертого поверху, на якому в цей час знаходився чоловік. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.
Трагічний інцидент стався на вулиці Олександрівській. Про це 30 листопада розповіли у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
Причини та обставини інциденту з’ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.
Зазначається, що будинок, де стався обвал, не експлуатувався. 36-річний чоловік, який впав з балконом з четвертого поверху, був затиснутий уламками бетонної конструкції.
Рятувальники, які прибули на місце, деблокували постраждалого. Після того, як нещасного дістали з-під уламків, його передали лікарям.
Нагадаємо, в Одесі стеля обвалилася на голови дітям під час уроку в школі № 111, що розташована на площі Молоді. Одна дитина постраждала.