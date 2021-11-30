Балкон обвалився в Запоріжжі, загинув 36-річний чоловік. Фото: ДСНС

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Ракурс

У Запоріжжі обвалився балкон четвертого поверху, на якому в цей час знаходився чоловік. Від отриманих травм він помер у кареті швидкої допомоги.

Трагічний інцидент стався на вулиці Олександрівській. Про це 30 листопада розповіли у прес-службі ДСНС у Запорізькій області.

Причини та обставини інциденту з’ясовуються. Правоохоронці проводять розслідування.

Зазначається, що будинок, де стався обвал, не експлуатувався. 36-річний чоловік, який впав з балконом з четвертого поверху, був затиснутий уламками бетонної конструкції.

Рятувальники, які прибули на місце, деблокували постраждалого. Після того, як нещасного дістали з-під уламків, його передали лікарям.

Нагадаємо, в Одесі стеля обвалилася на голови дітям під час уроку в школі № 111, що розташована на площі Молоді. Одна дитина постраждала.