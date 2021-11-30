Чи буде доступна ковід-вакцинація для дітей від 5 років, розповіли у МОЗ. Фото: boratyn.silrada.org

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Вакцинація від коронавірусу в Україні передбачає і щеплення дітей віком від 12 років. Чи активно вакцинуються підлітки, розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, пріоритетом залишаються люди дорослого віку, зокрема українці старші 60 років. Про це очільник МОЗ заявив в інтерв’ю «ВВС-Україна».

Особи від 60 років — це 80% від усіх летальних випадків. Ми ж не заборонили іншим вакцинуватися. І вакцина приїхала. Вона не може лежати й чекати, поки людина з групи 60+ надумає прийти. Ми опустились нижче і сказали 18+ також вакцинуйтесь, — розповів Ляшко.

Також він додав, що радить батькам повести своїх дітей на щеплення від коронавірусу, однак МОЗ поки що не запустило масову вакцинацію саме цієї вікової групи.

Масова кампанія вакцинації у нас працює для людей 18 +, оскільки це більш пріоритетна група ризику. У цій групі є пріоритетність 60+. Ці люди повинні без черги проходити й робити щеплення у будь-якому пункті — зазначив міністр.

Окрім того, він додав, що в Україні дозволять і щеплення для дітей від п’яти років, але поки ще зарано про це говорити.

Дозволимо, як і дітям від 12 дозволили, але питання, чи запустимо масову вакцинацію. У нас зараз ще немає зареєстрованого препарату, — сказав Ляшко.

Нагадаємо, очільник МОЗ заявив, що українці зможуть у січні вакцинуватися третьою дозою. Він нагадав, що вакциновані люди також можуть захворіти на коронавірус, однак переносять хворобу значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу та потраплянню в реанімацію.

Джерело: «ВВС-Україна»