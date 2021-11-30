Будет ли доступна ковид-вакцинация для детей от 5 лет, рассказали в Минздраве

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Вакцинация от коронавируса в Украине предусматривает и прививки для детей в возрасте от 12 лет. Активно ли вакцинируются подростки, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, приоритетом остаются люди взрослого возраста, в частности украинцы старше 60 лет. Об этом глава Минздрава заявил в интервью «ВВС-Украина».

Люди от 60 лет — это 80% всех летальных исходов. Мы ведь не запретили другим вакцинироваться. И вакцина приехала. Она не может лежать и ждать, пока человек из группы 60+ надумает прийти. Мы опустились ниже и сказали 18+ также вакцинируйтесь, — рассказал Ляшко.

Также он добавил, что советует родителям повести своих детей привиться от коронавируса, однако Минздрав пока не запустил массовую вакцинацию именно этой возрастной группы.

Массовая кампания вакцинации у нас работает для людей 18+, поскольку это более приоритетная группа риска. В этой группе есть приоритетность 60+. Эти люди должны без очереди проходить и делать прививки в любом пункте — отметил министр.

Кроме того, он добавил, что в Украине разрешат и прививки для детей от пяти лет, но пока еще рано говорить об этом.

Разрешим, как и детям от 12 разрешили, но вопрос, запустим ли массовую вакцинацию. У нас сейчас еще нет зарегистрированного препарата, — сказал Ляшко.

Напомним, глава Минздрава заявил, что украинцы смогут в январе вакцинироваться третьей дозой. Он напомнил, что вакцинированные люди также могут заболеть коронавирусом, однако переносят болезнь значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение и попадание в реанимацию.

Источник: «ВВС-Украина»