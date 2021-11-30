Балкон обвалился в Запорожье, погиб 36-летний мужчина. Фото: ГСЧС

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Ракурс

В Запорожье обвалился балкон четвертого этажа, на котором в это время находился мужчина. От полученных травм он умер в карете скорой помощи.

Трагический инцидент произошел на улице Александровской. Об этом 30 ноября рассказали в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. Правоохранители проводят расследование.

Отмечается, что здание, где произошло обрушение, не эксплуатировалось. Упавший с балконом с четвертого этажа 36-летний мужчина был зажат обломками бетонной конструкции.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего. После того как несчастного достали из-под обломков, его передали врачам.

Напомним, в Одессе потолок обрушился на головы детям во время урока в школе № 111, расположенной на площади Молодежи. Один ребенок пострадал.