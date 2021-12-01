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7 млн прививок за ноябрь и 12 тыс. заражений в сутки - Минздрав о COVID

7 млн прививок за ноябрь и 12 тыс. заражений в сутки — Минздрав о COVID

1 дек 2021, 08:33
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Коронавирус в Украине за сутки, 30 ноября, обнаружили еще у почти 12 тыс. человек. Однако количество выздоровевших держится выше количества новых инфицированных. В течение ноября медики сделали почти 7,1 млн. прививок от коронавирусной болезни COVID-19.

За сутки 30 ноября в Украине зафиксировано 11 тыс. 960 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 тыс. 88, медработников — 207), сообщает 1 декабря Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 3 тыс. 629 человек;

летальных исходов — 557;

вылечились — 26 тыс. 160 человек.

За все время пандемии в Украине заболело более 3 млн. 450 тыс. граждан. К сожалению, болезнь унесла жизни 86 тыс. 532 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 468 тыс. украинцев.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (1 тыс. 592),

  • Полтавской области (905),

  • Запорожской области (760),

  • Киевской области (704),

  • Донецкой области (666).


Напомним, по данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 17-м — по количеству смертей от COVID-19.

Источник: Ракурс


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