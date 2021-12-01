Урядовий квартал Києва перекрили в очікуванні заворушень і перевороту

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Ймовірний державний переворот, акції протесту у Києві та виступ президента у Верховній Раді — усе це спричинило запровадженя владою безпрецедентних заходів безпеки у столиці.

Силовики посилено патрулюють середмістя, вони не просто перекрили рух на кількох вулицях в центрі столиці, але й вивели на них військові вантажівки Нацгвардії. Не проїхати 1 грудня по Хрещатику, вулицях Михайлівській, Шовковичній, Лютеранській, Круглоуніверситетській, Архітектора Городецького, Садовій, Інститутській та Липській. Саме тут розміщено офіси головних урядових відомств та органів держвлади.

В Києві сьогодні знову зберуться підприємці, які протестують проти запровадження касових апаратів, увечері до Зеленського на Банкову активісти прийдуть вимагати відставки голови ОП Андрія Єрмака.

Кортеж президента, який сьогодні звернеться до нардепів зі щорічним посланням прибув до парламенту за 40 хвилин до виступу — о 9.20.

Кияни публікують у соцмережах фото техніки на вулицях. Журналісти повідомляють, що силовики перевіряють усі вантажівки у центрі міста.

Уранці 1 грудня фактично перекрито середмістя Києва.

Нагадаємо, в Києві 1 грудня заплановані акції протесту, пов’язані з вимогою відставки очільника ОП Андрія Єрмака. У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. З 6.00 буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту.