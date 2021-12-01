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Ракурс
Зеленський. Фото: istock

Економічний паспорт українця — Зеленський пообіцяв накопичення для дітей

1 гру 2021, 10:39
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Економічний паспорт українця пропонує створити президент України Володимир Зеленський.

Відповідний законопроект він планує внести у Верховну Раду до 10 грудня. Таку заяву він зробив під час виступу в парламенті.

Тому до 10 грудня я вношу законопроєкт «Про економічний паспорт українця». Кошти за користування надрами накопичуватиметься на персональних рахунках дітей. По досягненню повноліття вони зможуть витратити їх на освіту в Україні, — сказав Зеленський.

Економічний паспорт українця дозволятиме дітям громадян України отримувати надходження на персональний рахунок від плати за користування українськими надрами.

По досягненню повноліття ці гроші можна буде використати для здобуття освіти в Україні та купівлі власного житла.

Наші олігархи стануть інвесторами в майбутнє наших дітей! — додав він.


Аналіз нардепа Ярослава Железняка. Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту, заявив про економічний прорив України.

Джерело: Ракурс


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