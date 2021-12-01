Зеленський заявив про економічний прорив України

https://racurs.ua/ua/n163822-zelenskyy-zayavyv-pro-ekonomichnyy-proryv-ukrayiny.html

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Володимир Зеленський 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту, заявив про економічний прорив України.

Попри глобальну пандемію та економічну кризу, спричинену COVID-19, ми стабілізували економічну ситуацію. У 2021 році розмір економіки України вперше досягне рекордного рівня за період Незалежності, і перевищить 190 млрд дол. Це більше, ніж у докризових 2008 та у 2013 роках. Вперше, починаючи з 2013 року, ми знизимо держборг нижче 50% ВВП, — зазначив глава держави з трибуни парламенту.

За його словами, це відбувається попри те, що в середньому у світі держборг країн перевищує 90%.

Наші золотовалютні резерви зросли і сягають 30 млрд. Це найвищий показник з 2013 року. Вперше в історії Незалежності України ставка кредитів для малого та середнього бізнесу опустилася нижче 10%. Наразі це в середньому 9,7%, — додав Зеленський.

Президент також розповів про успіхи програми «5,7,9%", завдяки якій бізнес отримав понад 70 млрд грн кредитів.