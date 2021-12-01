Зеленский заявил об экономическом прорыве Украины — выступление Зеленского в Раде

https://racurs.ua/n163822-zelenskiy-zayavil-ob-ekonomicheskom-proryve-ukrainy.html

Ракурс

Владимир Зеленский 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием к парламенту заявил об экономическом прорыве Украины.

Несмотря на глобальную пандемию и экономический кризис, вызванный COVID-19, мы стабилизировали экономическую ситуацию. В 2021 году размер экономики Украины впервые достигнет рекордного уровня за период Независимости и превысит 190 млрд дол. Это больше, чем в докризисных 2008 и 2013 годах. Впервые, начиная с 2013 года, мы снизим госдолг ниже 50% ВВП, — отметил глава государства с трибуны парламента.

По его словам, это происходит, несмотря на то, что в среднем в мире госдолг стран превышает 90%.

Наши золотовалютные резервы выросли и достигают 30 млрд. Это самый высокий показатель с 2013 года. Впервые в истории независимости Украины ставка кредитов для малого и среднего бизнеса опустилась ниже 10%. Пока это в среднем 9,7%, — добавил Зеленский.

Президент также рассказал об успехах программы «5,7,9%", благодаря которой бизнес получил более 70 млрд грн кредитов.