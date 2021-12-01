Почему президент лжет — Зеленского встретили в Раде и овацией, и плакатами, скриншот видео

https://racurs.ua/n163821-pochemu-prezident-ljet-zelenskogo-vstretili-v-rade-i-ovaciey-i-plakatami-foto.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский в первый день зимы обратился к Верховной Раде.

В парламенте его сторонники из фракции монобольшинства «Слуга народа» встретили выступление овацией. «Слуги» аплодировали Зеленскому после каждого тезиса выступления.

Оппозиция из «Евросоиларности» принесла в парламент плакаты с острыми вопросами главе государства. Речь шла о деле «вагнеровцев», тысячах смертей от коронавируса, репрессиях против политических конкурентов.

Почему президент постоянно лжет? — было написано на одном из баннеров.

Нардепы «ЕС» простояли с баннерами на протяжении всего выступления Зеленского.

Напомним, что «слуги» пришли в Раду сегодня в футболках с надписью «За президента против олигархов».

С баннерами Зеленского в Раде встретили сегодня и несколько нардепов ОПЗЖ.

Отметим, что не все «слуги» надели брендированные «под президента» футболки.