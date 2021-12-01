«За президента, против олигархов» - «слуг» одели в футболки за Зеленского

https://racurs.ua/n163819-za-prezidenta-protiv-oligarhov-slug-odeli-v-futbolki-za-zelenskogo.html

Ракурс

Депутаты фракции «Слуга народа» 1 декабря пришли в Верховную Раду в футболках с надписью «За президента, против олигархов». Таким образом фракция монобольшинства публично поддерживает Владимира Зеленского, который в среду должен выступить в парламенте. Ранее глава государства заявил о запланированном на сегодня государственном перевороте.

«Слуга» Даниил Гетманцев уже похвастался такой футболкой. Ранее политсила власти проводила среди своих нардепов опрос — кому какого размера футболку подготовить.

Представитель «ЕС» Алексей Гончаренко отметил, что депутаты не спешили надевать футболки в поддержку Зеленского.

И тут непонятно: Слуги уже против Зе и за олигархов или ждут послание президента, чтобы ему об этом сообщить?, — отметил нардеп.

Парламентарий от «Голоса» Ярослав Железняк также написал, что «слуг» заставили прийти в футболке «Підтримую президента. Проти олігархів».