«За президента, проти олігархів» - «слуг» одягнули в футболки за Зеленського

https://racurs.ua/ua/n163819-za-prezydenta-proty-oligarhiv-slug-odyagnuly-v-futbolky-za-zelenskogo.html

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Депутати фракції «Слуга народу» 1 грудня прийшли до Верховної Ради у футболках із написом «За президента, проти олігархів». Таким чином, фракція монобільшості публічно підтримує Володимира Зеленського, який у середу має виступити в парламенті. Раніше глава держави заявив про запланований на сьогодні державний переворот.

«Слуга» Данило Гетьманцев вже похвалився такою футболкою. Раніше політсила влади проводила серед своїх нардепів опитування — кому якого розміру футболку підготувати.

Представник «ЄС» Олексій Гончаренко зазначив, що депутати не поспішали вбиратися у футболки на підтримку Зеленського.

І тут незрозуміло: «Слуги» вже проти Зе та за олігархів, чи чекають на послання президента, щоб йому про це повідомити?, — зазначив нардеп.

Парламентар від «Голосу» Ярослав Железняк також написав, що «слуг» змусили прийти у футболках «Підтримую президента. Проти олігархів».