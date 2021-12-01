https://racurs.ua/n163820-minenergo-sozdast-vremennye-administracii-v-chastnyh-energokompaniyah.html

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Министерство энергетики предлагает вводить временную администрацию в частные компании, поставляющие электричество.

Администрацию хотят вводить, если есть угроза поставки энергии, а также нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Закон Украины «О рынке электрической энергии» будет действовать в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электричеством. Проект закона был разработан для выполнения Плана организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере».

Напомним, ранее мы сообщали, что Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля, поскольку в Украине из 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях по состоянию на 4 ноября работало только 37.