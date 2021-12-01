Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс

Минэнерго создаст временные администрации в частных энергокомпаниях

1 дек 2021, 10:19
999

Министерство энергетики предлагает вводить временную администрацию в частные компании, поставляющие электричество.

Администрацию хотят вводить, если есть угроза поставки энергии, а также нарушение лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.


Закон Украины «О рынке электрической энергии» будет действовать в случае угрозы нарушения безопасности снабжения электричеством. Проект закона был разработан для выполнения Плана организации выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года «О мерах по нейтрализации угрозы в энергетической сфере».

Напомним, ранее мы сообщали, что Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля, поскольку в Украине из 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях по состоянию на 4 ноября работало только 37.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров