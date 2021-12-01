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Ракурс

Міненерго створить тимчасові адміністрації у приватних енергокомпаніях

1 гру 2021, 10:19
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Міністерство енергетики пропонує запроваджувати тимчасову адміністрацію в приватні компанії, що постачають електрику.

Адміністрацію хочуть вводити, якщо є загроза постачання енергії, а також порушення ліцензійних вимог. Про це повідомляє прес-служба Міністерства.


Закон України «Про ринок електричної енергії» діятиме в разі загрози порушення безпеки постачання електрики. Проект закону був розроблений на виконання Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки й оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міненерго планує перевести енергоблоки ТЕС на газ через дефіцит вугілля, оскільки в Україні з 88 енергоблоків на теплоелектростанціях станом на 4 листопада працювало лише 37.

Джерело: Ракурс


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