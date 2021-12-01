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Ракурс
Зеленського зустріли в Раді протестними плакатами і оваціями, скріншот відео

Чому президент бреше — Зеленського зустріли в Раді й овацією, і плакатами (ФОТО)

1 гру 2021, 10:25
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Президент Володимир Зеленський у перший день зими звернувся до Верховної Ради.

У парламенті його прихильники з фракції монобільшості «Слуга народу» зустріли виступ овацією. «Слуги» аплодували Зеленському після кожної тези виступу.

Опозиція з «Євросоіларності» принесла у парламент плакати із гострими запитаннями до глави держави. Йшлося про справу «вагнерівців», тисячі смертей від коронавірусу, репресії проти політичних конкурентів.

Чому президент постійно бреше? — було написано на одному з банерів.

Нардепи «ЄС» простояли з банерами упродовж усього виступу Зеленського.

Нагадаємо, що «слуги» прийшли до Ради сьогодні у футболках з написом «За президента, проти олігархів».

Зеленського зустріли в Раді протестними плакатами і оваціями, скріншот відео

Зеленського зустріли в Раді протестними плакатами і оваціями, скріншот відео

Зеленського зустріли в Раді протестними плакатами і оваціями, скріншот відео

Зеленського зустріли в Раді протестними плакатами і оваціями, скріншот відео

Відзначимо, що не всі «слуги» одягли брендовані «під президента» футболки.


Джерело: Ракурс


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