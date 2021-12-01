Зеленский. Фото: istock

https://racurs.ua/n163823-ekonomicheskiy-pasport-ukrainca-zelenskiy-poobeschal-nakopleniya-dlya-detey.html

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Экономический паспорт предлагает создать президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий законопроект он планирует внести в Верховную Раду до 10 декабря. Такое заявление он сделал во время выступления в парламенте.

Поэтому до 10 декабря я вношу законопроект «Об экономическом паспорте украинца». Средства за использование недр будут накапливаться на персональных счетах детей. По достижению совершеннолетия они смогут потратить их на образование в Украине, — сказал Зеленский.

Экономический паспорт украинца позволит детям граждан Украины получать поступления на персональный счет от платы за пользование украинскими недрами. По достижению совершеннолетия эти деньги можно будет использовать для получения образования в Украине и на покупку собственного жилья.

Наши олигархи станут инвесторами в будущее наших детей!, — добавил он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский 1 декабря во время выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием в парламент, заявил об экономическом прорыве Украины.