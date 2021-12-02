Сумма алиментов в Украине выросла с 1 декабря. Фото: ipp.com.ua

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Сумма алиментов в Украине выросла с 1 декабря в связи с увеличением прожиточного минимума.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум теперь составляет 2 тыс. 100 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2 тыс. 618 грн. А минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Об этом сообщило Министерство юстиции в Facebook.

С 1 декабря минимальная сумма алиментов составит:

для малышей до 6 лет — 1 тыс. 50 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1 тыс. 309 грн.

В Минюсте отметили, если плательщик алиментов хорошо зарабатывает, то суд может установить минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

А Семейный кодекс Украины предусматривает, что дети в возрасте от 18 до 23 лет тоже имеют право на алименты при условии, что они продолжают обучение. При этом нет разницы, учатся они на дневной форме или заочной. При расчете алиментов берется минимальный прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Напомним, банки в Украине могут автоматически списывать деньги со счетов украинцев из-за долгов, поскольку 6 июля заработала автоматизированная система исполнительного производства. Она позволила автоматически арестовывать долги по кредиту, алиментам, коммунальные долги, долги по зарплате, неуплаченные штрафы за нарушение правил движения и тому подобное.