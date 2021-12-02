Сума аліментів в Україні зросла з 1 грудня. Фото: ipp.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163882-suma-alimentiv-na-ditey-zrosla-v-ukrayini.html

Ракурс

Сума аліментів в Україні зросла з 1 грудня у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум відтепер становить 2 тис. 100 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис. 618 грн. А мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Про це повідомило Міністерство юстиції у Facebook.

З 1 грудня мінімальна сума аліментів становитиме:

для малечі до 6 років — 1 тис. 50 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 1 тис. 309 грн.

У Мін’юсті зазначили, якщо платник аліментів добре заробляє, то суд може встановити мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

А Сімейний кодекс України передбачає, що діти віком від 18 до 23 років теж мають право на аліменти за умови, що вони продовжують навчання. При цьому немає різниці, навчаються вони на денній формі чи заочній. При розрахунку аліментів береться мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Нагадаємо, банки в Україні можуть автоматично списувати гроші з рахунків українців через борги, оскільки 6 липня запрацювала автоматизована система виконавчого провадження. Вона дозволила автоматично арештовувати борги за кредитом, аліментами, комунальні борги, борги за зарплатою, несплачені штрафи за порушення правил руху тощо.