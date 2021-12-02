Штамм «Омикрон» — Украина закрыла границы с восемью странами Африки

https://racurs.ua/n163912-shtamm-omikron-ukraina-zakryla-granicy-dlya-grajdan-vosmi-stran-afriki.html

Ракурс

На распространение штамма коронавируса «Омикрон» отреагировали власти Украины. Кабмин запретил въезд иностранцам и людям без гражданства, прибывшим из восьми стран Африки — ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватине, Мозамбик, Малави и находившмся на их территории не менее семи дней за последние две недели.

Такое решение приняло правительство Украины 2 декабря из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон», сообщается в трансляции заседания Кабмина.

В то же время обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и которые находились на их территории не менее семи дней в течение последние 14 дней.

«Ракурс» сообщал, что Европейский Союз может начать ежедневно пересматривать ограничения на поездки.

К таким изменениям могут прибегнуть именно из-за нового штамма коронавируса. Брюссель может рекомендовать государствам-членам ЕС ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки. В рекомендациях Евросоюза говорится, что государства должны придерживаться скоординированного подхода и готовы ввести любые необходимые меры контроля.

Кроме того, Брюссель призывает правительства стран Евросоюза быстро развернуть ревакцинацию и реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата.