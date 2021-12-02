Штам “Омікрон” - Україна закрила кордони з вісьмома країнами Африки

https://racurs.ua/ua/n163912-shtam-omikron-ukrayina-zakryla-kordony-z-vismoma-krayinamy-afryky.html

Ракурс

На поширення штаму коронавірусу «Омікрон» відреагувала влада України. Кабмін заборонив в’їзд іноземцям та людям без громадянства, які прибули з восьми країн Африки — ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіка, Малаві і перебували на їхній території не менше семи днів упродовж останніх двох тижнів.

Таке рішення ухвалив уряд України 2 грудня через поширення штаму коронавірусу «Омікрон», повідомляється утрансляції засідання Кабміну.

Водночас обов’язкову самоізоляцію, обсервацію мають пройти громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які прибувають в Україну з вказаних вище країн та перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

«Ракурс» повідомляв, що Європейський Союз може почати щодня переглядати обмеження на поїздки.

До таких змін можуть вдатися саме через новий штам коронавірусу. Брюссель може рекомендувати державам-членам ЄС щодня переглядати основні обмеження на поїздки. В рекомендаціях Євросоюзу йдеться про те, що держави повинні дотримуватись скоординованого підходу та бути готовими запровадити будь-які необхідні заходи контролю.

Крім того, Брюссель закликає уряди країн Євросоюзу швидко розгорнути ревакцинацію та реалізувати пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката.