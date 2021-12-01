ЄС може почати щодня переглядати правила в'їзду. Фото: novyny.live

https://racurs.ua/ua/n163854-ies-zaproponuie-schodnya-pereglyadaty-pravyla-v-yizdu-cherez-shtam-omicron.html

Ракурс

Європейський Союз може почати щодня переглядати обмеження на поїздки.

До таких змін можуть вдатися через новий штам коронавірусу Омікрон. Брюссель може рекомендувати державам-членам ЄС щодня переглядати основні обмеження на поїздки. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що в рекомендаціях Євросоюзу йдеться про те, що держави повинні дотримуватись скоординованого підходу та бути готовими запровадити будь-які необхідні заходи контролю.

Крім того, Брюссель закликає уряди країн Євросоюзу швидко розгорнути ревакцинацію та реалізувати пропозиції щодо обмеження терміну дії цифрового сертифіката.

Як відомо, новий штам коронавірусу Omicron (B.1.1.529) вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Вірус швидко поширився у найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг. Зараз випадки зараження новим варіантом ковіду зафіксували у Ботсвані, ПАР, Гонконгу, Ізраїлі, Бельгії, Німеччині, Італії, Великій Британії та Австралії.

Нагадаємо, вчені заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» супроводжується помірними симптомами. Хворі жаліються на стомленість і прискорене серцебиття. Попередні дослідження показують, що в «Омікрона» вищий ризик повторного зараження.

Джерело: Bloomberg