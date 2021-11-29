Симптоми нового COVID-штаму Omicron назвали вчені

Симптоми нового COVID-штаму Omicron назвали вченіhttps://racurs.ua/ua/n163734-symptomy-novogo-covid-shtamu-omicron-nazvaly-vcheni.htmlРакурс
Новий штам коронавірусу «Омікрон» супроводжується помірними симптомами.
Люди жаліються на стомленість і прискорене серцебиття. Останні дані показують, що випадки цього штаму не є «особливо серйозними». Про це заявив член незалежного Спільного комітету з вакцинації та імунізації, який консультує британський уряд, професор Адам Фінн, передає «Інтерфакс».
Втрати нюху і смаку при «Омікроні» не спостерігається. Лікар вважає, що рано говорити про якісь конкретні симптоми, бо штам ще мало вивчений.
Очільник медичної асоціації Південної Африки Анжеліка Кетзі в ефірі ВВС розповіла, що приблизно 18 листопада вона почала спостерігати випадки, коли у пацієнтів проявлялися «незвичайні симптоми». Вони відрізнялися від тих симптомів, які зазвичай спостерігаються при штамі «Дельта».
Зазначається, що 33-річний інфікований відчував надзвичайну втому, скаржився на біль у тілі та головний біль. Також у нього боліло горло, але кашель не спостерігався. Також хворий відчував смаки й запахи. Медик зазначила, що симптоми у пацієнтів зі штамом «Омікрон» надзвичайно м’які.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу, який виявили в Ботсвані та ПАР, отримав назву Omicron (Омікрон). Всесвітня організація охорони здоров’я кваліфікувала новий варіант ковіду B. 1.1.529 таким, який викликає занепокоєння. Попередні дослідження показують, що в «Омікрона» вищий ризик повторного зараження.
Голова Всесвітньої медичної асоціації (WMA) Франк Ульріх Монтгомері припустив, що новий штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола і заразним, як індійський штам «Дельта».
Джерело: «Интерфакс»