Симптомы нового COVID-штамма Omicron назвали ученые. Фото: day.kyiv.ua

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами.

Больные жалуются на утомляемость и учащенное сердцебиение. Последние данные показывают, что случаи этого штамма не являются «особенно серьезными». Об этом заявил член независимого Совместного комитета по вакцинации и иммунизации, который консультирует британское правительство, профессор Адам Финн, передает «Интерфакс».

Потери обоняния и вкуса при «Омикроне» не наблюдается. Врач считает, что рано говорить о каких-то конкретных симптомах, потому что штамм еще мало изучен.

Глава медицинской ассоциации Южной Африки Анжелика Кетзи в эфире ВВС рассказала, что примерно 18 ноября она начала наблюдать случаи, когда у пациентов проявлялись «необычные симптомы». Они отличались от тех симптомов, которые обычно наблюдаются при штамме «Дельта».

Отмечается, что 33-летний инфицированный чувствовал чрезвычайную усталость, жаловался на боль в теле и головную боль. Также у него болело горло, но кашель не наблюдался. Также больной чувствовал вкусы и запахи. Медик отметила, что симптомы у пациентов со штаммом «Омикрон» чрезвычайно мягкие.

Напомним, новый штамм коронавируса, который обнаружили в Ботсване и ЮАР, получил название Omicron (Омикрон). Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый вариант ковида B. 1.1.529 таким, который вызывает беспокойство. Предыдущие исследования показывают, что у «Омикрона» выше риск повторного заражения.

Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери предположил, что новый штамм может быть таким же опасным как вирус Эбола и заразным, как индийский штамм «Дельта».

Источник: «Интерфакс»