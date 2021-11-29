Боевики обстреляли три поселка на Луганщине, фото: «24 канал»

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Российско-террористические войска сегодня, 29 ноября, в 15.00 начали обстрел поселков Станица Луганская, Кондрашевка и Старый Айдар Луганской области.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, окрестности поселков обстреливали из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Град». Сообщений о жертвах и разрушениях в Станице-Луганской разрушений нет.

На странице Счастинского городского территориального общества есть сообщения об артобстреле окрестностей Старого Айдара российско-террористическими войсками. Информации о жертвах среди населения и разрушенных жилых домах в настоящее время нет.

Не исключена возможность дальнейшего артиллерийского обстрела по населенным пунктам Счастинской общины, поэтому мы просим вас не перемещаться по улице без серьезной на то причины, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе штаба операции Объединенных сил (ООС) отмечают, что с начала суток зафиксированы шесть случаев нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня. В частности:

в сторону Станицы Луганской огонь велся из артиллерии калибра 122 мм;

в направлении Старого Айдара боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм;

вблизи Новолуганского враг применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

недалеко от Новоалександровки оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Светлодарска и Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что в результате вражеских действий был ранен украинский военнослужащий. Его эвакуировали в медучреждение, состояние здоровья военного — удовлетворительное.