Бойовики обстріляли три селища на Луганщині , фото: «24 канал»

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Ракурс

Російсько-терористичні війська сьогодні, 29 листопада, о 15.00 розпочали обстріл селищ Станиця Луганська, Кондрашівка та Старий Айдар Луганської області.

Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

За за словами очевидців, околиці селищ обстрілювали з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Град». Повідомлень про жертви та руйнування у Станиці-Луганській руйнувань немає.

На сторінці Щастинської міської територіальної громади є повідомлення про артобстріл околиць Старого Айдару російсько-терористичними військами. Інформації про жертви серед населення та зруйновані житлові будинки наразі немає.

Не виключена можливість подальшого артилерійського обстрілу по населених пунктах Щастинської громади, тому ми просимо вас не переміщуватися вулицею без серйозної на то причини, — зазначається в повідомленні.

У прес-службі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) зазначають, що з початку доби зафіксовано шість випадків порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню. Зокрема:

у бік Станиці Луганської вогонь вівся з артилерії калібру 122 мм;

у напрямку Старого Айдару бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм;

поблизу Новолуганського ворог застосовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

неподалік Новоолександрівки окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

в районі Світлодарська та Старогнатівки противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Зазначається, що в результаті ворожих дій було поранено українського військовослужбовця. Його евакуювали до медзакладу, стан здоров’я військового — задовільний.