Україна вдвічі збільшила споживання електроенергії з Білорусі. Фото: firstregion.com.ua

https://racurs.ua/ua/n163731-ukrayina-vdvichi-zbilshyla-spojyvannya-elektroenergiyi-z-bilorusi.html

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Імпорт електроенергії з Білорусі вдвічі збільшився в Україну.

Станом на 29 листопада Україна імпортує з сусідньої країни електроенергію в розмірі 900 МВт-год щогодини. Минулого тижня цей показник становив 415 МВт.год. Про це свідчать дані оператора енергосистеми країни НЕК «Укренерго».

Потужність на імпорт електроенергії з Білорусі на 29 листопада на щоденному аукціоні безкоштовно отримала — ТОВ «ТЕТ груп» Віталія Бутенка, колишнього комерційного директора групи ДТЕК.

Також стало відомо, що Україна припинила експорт та імпорт електроенергії зі/до Словаччини.

Як відомо, у 2021 році Україна відновила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Але в травні президент Володимир Зеленський підписав закон про право національного регулятора у сфері енергетики обмежувати цей імпорт.

Тим часом на складах ТЕС в Україні не вистачає запасів вугілля, а з 1 листопада Російська Федерація призупинила постачання вугілля до України. Через це 2 листопада системний оператор «Укренерго» запросив аварійну допомогу у Білорусі на постачання електроенергії потужністю 500 МВт.год. Такий об'єм був необхідний для підтримки української енергетичної системи.

Нагадаємо, добовий обсяг електричної енергії з Білорусі становить близько 2% від загального обсягу споживання електроенергії в Україні. Попри це постачання світла з Білорусі в Україну відбуваються з регулярними перебоями.