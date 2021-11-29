Украина в два раза увеличила потребление электроэнергии из Беларуси. Фото: firstregion.com.ua

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Импорт электроэнергии из Беларуси в Украине увеличился в два раза.

По состоянию на 29 ноября Украина импортирует из соседней страны электроэнергию в размере 900 МВт. ч каждый час. На прошлой неделе этот показатель составлял 415 МВт.ч. Об этом свидетельствуют данные оператора энергосистемы страны НЭК «Укрэнерго».

Мощность на импорт электроэнергии из Беларуси на 29 ноября на ежедневном аукционе бесплатно получила — ООО «ТЕТ групп» Виталия Бутенко, бывшего коммерческого директора группы ДТЭК.

Также стало известно, что Украина прекратила экспорт и импорт электроэнергии из/в Словакию.

Как известно, в 2021 году Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси. Но в мае президент Владимир Зеленский подписал закон о праве национального регулятора в сфере энергетики ограничивать импорт.

Между тем на складах ТЭС в Украине не хватает запасов угля, а с 1 ноября Российская Федерация приостановила поставки угля в Украину. Из-за этого 2 ноября системный оператор «Укрэнерго» запросил аварийную помощь в Беларуси на поставку электроэнергии мощностью 500 МВт.ч. Такой объем был необходим для поддержки украинской энергетической системы.

Напомним, суточный объем электрической энергии из Беларуси составляет около 2% от общего объема потребления электроэнергии в Украине. Несмотря на это поставки света из Беларуси в Украину происходят с регулярными перебоями.