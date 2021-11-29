https://racurs.ua/n163730-pensii-i-subsidii-novye-uslugi-dobavili-v-diu.html

Ракурс

«Дія» теперь имеет новые функции — назначение и перерасчет пенсии, оформление субсидии и справки о страховом и трудовом стаже.

Минцифра презентовала семь новых социальных услуг в «Дії». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Субсидии — вторая по популярности госуслуга после смены места регистрации. Раньше, чтобы оформить субсидию, нужно было идти в ЦНАП и заполнять заявление, а сейчас достаточно подать заявление на портале «Дія» и подписать своей электронной подписью. Заявление автоматически поступит в органы соцзащиты, которые назначают субсидии. Кроме того, субсидия на большинство видов услуг ЖКХ будет продляться автоматически.

Также теперь на портале «Дія» можно пересчитать пенсию. Для этого нужно заполнить анкету, скачать необходимые документы и отправить заявку. Также нужно отметить, какой вид пенсии хотите получать и каким образом — на банковскую карту или в отделении почты. Далее заявка попадет на рассмотрение в Пенсионный фонд автоматически.

ОК-5, ОК-7, выписка из реестра застрахованных лиц и справка о доходах пенсионера. ОК-5 и ОК-7 — одни из самых популярных справок. Это справки о трудовом и страховом стаже. Они нужны при оформлении на работе или для назначения пенсии, начисления больничных. Теперь их можно сгенерировать на портале «Дія» в несколько кликов. То же касается и выписки из Реестра застрахованных лиц и справки о доходах пенсионера. Необходимая справка сформируется и поступит на электронную почту.

Напомним, ранее мы сообщали, что оформить выплату пенсий или перечислить размер пенсии в Украине можно будет со смартфона.