https://racurs.ua/ua/n163730-pensiyi-ta-subsydiyi-novi-poslugy-dodaly-v-diu.html

Ракурс

«Дія» тепер має нові функції — призначення та перерахунок пенсії, оформлення субсидії та довідки про страховий і трудовий стаж.

Мінцифра презентувала сім нових соціальних послуг у «Дії». Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Субсидії — друга за популярністю держпослуга після зміни місця реєстрації. Раніше, щоб оформити субсидію, треба було йти в ЦНАП і заповнювати заяву, а зараз достатньо подати заяву на порталі «Дія» та підписати своїм електронним підписом. Заява автоматично надійде до органів соцзахисту, які призначають субсидії. Крім того, субсидія на більшість видів послуг ЖКГ продовжуватиметься автоматично.

Також тепер на порталі «Дія» можна перерахувати пенсію. Для цього потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Також треба зазначити, який вид пенсії ви хочете отримувати та в який спосіб — на банківську карту чи у відділенні пошти. Далі заявка потрапить на розгляд у Пенсійний фонд автоматично.

ОК-5, ОК-7, витяг із реєстру застрахованих осіб та довідка про доходи пенсіонера. ОК-5 та ОК-7 — одні з найпопулярніших довідок. Це довідки про ваш трудовий та страховий стаж. Вони потрібні при оформленні на роботі або для призначення пенсії, нарахування лікарняних. Тепер їх можна згенерувати на порталі «Дія» в декілька кліків. Те саме стосується і витягу з Реєстру застрахованих осіб та довідки про доходи пенсіонера. Необхідна довідка сформується та надійде на вашу електронну пошту.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що оформити виплату пенсій чи перерахувати розмір пенсії в Україні можна буде зі смартфона.