ЕС может начать ежедневно пересматривать правила въезда. Фото: novyny.live

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Европейский Союз может начать ежедневно пересматривать ограничения на поездки.

К таким изменениям могут прибегнуть из-за нового штамма коронавируса Омикрон. Брюссель может рекомендовать государствам-членам ЕС ежедневно пересматривать основные ограничения на поездки. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что в рекомендациях Евросоюза говорится о том, что государства должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести любые необходимые меры контроля.

Кроме того, Брюссель призывает правительства стран Евросоюза быстро развернуть ревакцинацию и реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата.

Как известно, новый штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг. Сейчас случаи заражения новым вариантом ковида зафиксировали в Ботсване, ЮАР, Гонконге, Израиле, Бельгии, Германии, Италии, Великобритании и Австралии.

Напомним, ученые заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» сопровождается умеренными симптомами. Больные жалуются на утомленность и учащенное сердцебиение. Предыдущие исследования показывают, что у «Омикрона» выше риск повторного заражения.

Источник: Bloomberg