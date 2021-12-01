Джо Байден, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/n163853-bayden-pozvonit-zelenskomu-do-i-posle-peregovorov-s-putinym-ermak.html

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Джо Байден, президент США, проведет телефонные разговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским до и после будущих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об этом в интервью агентству «РБК-Украина».

Я думаю, что и до, и после. Точно будет один разговор с президентом, а может быть и два. Может быть, до — с госсекретарем, а потом — с президентом. Но точно будет, — заверил Ермак.

По словам Ермака, у украинских властей контакты с американцами сейчас «на очень высоком уровне практически каждые несколько дней».

В конце ноября американские СМИ сообщили, что в декабре по видеосвязи могут пройти переговоры между Байденом и Путиным. По мнению аналитиков, эти переговоры могут быть направлены на поиск путей снижения напряженности между сторонами на фоне роста в последнее время вероятности российской агрессии против Украины.

Источник: «РБК-Украина»