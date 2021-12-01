Хирурги вытащили иглу из горла ребенка в Черкассах. Фото: Facebook

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Ракурс

В Черкассах хирурги спасли жизнь ребенка, у которого в дыхательных путях застряла игла.

Без помощи врачей ребенок бы подавился предметом. Об этом сообщили на странице Черкасской областной детской больницы в Facebook.

Анатомически дыхательные пути ребенка малого размера и малыши не способны тщательно пережевывать пищу, из-за чего есть серьезные риски попадания постороннего тела в дыхательные пути. Некоторые особенности здоровья ребенка также могут повышать риски вдавления — это трудности с проглатыванием, неврологические и мышечные заболевания.

Удары по спине, попытки «вслепую» вытянуть постороннее тело руками, переворачивание ребенка и встряхивание его могут привести к полному удавлению или травмам, — добавили врачи.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Львове в детской клинической больнице «Охматдет» спасают 5-летнюю девочку, которая имеет 80% поражения легких.