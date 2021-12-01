Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах. Фото: Facebook

Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах (ФОТО)

1 гру 2021, 15:43
999

У Черкасах хірурги врятували життя дитини, у якої в дихальних шляхах застрягла голка.

Без допомоги лікарів дитина б вдавилася предметом. Про це повідомили на сторінці Черкаської обласної дитячої лікарні в Facebook.

Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах. Фото: Facebook

Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах. Фото: Facebook

Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах. Фото: Facebook

Анатомічно дихальні шляхи дитини малого розміру й малюки не спроможні ретельно пережовувати їжу, через що є серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи. Деякі особливості здоров’я дитини також можуть підвищувати ризики удавлення — це, наприклад, труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.


Удари по спині, спроби «наосліп» витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм, — заявили лікарі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові в дитячій клінічній лікарні «Охматдит» рятують 5-річну дівчинку, яка має 80% ураження легень.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів