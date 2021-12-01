Хірурги витягли голку з горла дитини в Черкасах. Фото: Facebook

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У Черкасах хірурги врятували життя дитини, у якої в дихальних шляхах застрягла голка.

Без допомоги лікарів дитина б вдавилася предметом. Про це повідомили на сторінці Черкаської обласної дитячої лікарні в Facebook.

Анатомічно дихальні шляхи дитини малого розміру й малюки не спроможні ретельно пережовувати їжу, через що є серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи. Деякі особливості здоров’я дитини також можуть підвищувати ризики удавлення — це, наприклад, труднощі з ковтанням, неврологічні та м’язові захворювання.

Удари по спині, спроби «наосліп» витягнути стороннє тіло руками, перевертання дитини та струшування її можуть привести до повного удавлення або травм, — заявили лікарі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Львові в дитячій клінічній лікарні «Охматдит» рятують 5-річну дівчинку, яка має 80% ураження легень.