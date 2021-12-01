Антивакцинатора Стахіва викупили із СІЗО, він пройде психіатричну експертизу

Стахів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n163851-antyvakcynatora-stahiva-vypustyly-iz-sizo-dlya-psyhiatrychnoyi-ekspertyzy.html

Ракурс

Остап Стахів, антивакцинатор зі Львова, був випущений із СІЗО під заставу для проведення психіатричної експертизи.

Експертизу він має пройти вже в середу, 1 грудня. Про це повідомив заступник генерального директора львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.

Остапа Стахіва в нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти, — сказав Маланчук.



Учора, 30 листопада, за Стахіва внесли заставу в майже мільйон гривень. Також у Галицькому суді Львова задовольнили клопотання слідчого Служби безпеки України (СБУ) про призначення стаціонарної судово-психіатричної експертизи антивакцинатору Остапу Стахіву у Львівській обласній психіатричній лікарні. Її тривалість складатиме 30 днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що лідер антивакцинаторів Остап Стахів примусово буде доставлений до суду через численні акції в різних містах України. Галицький районний суд Львова дозволив затримати Стахіва, йому повідомили підозру за статтею «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади».