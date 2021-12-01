Стахив. Фото: УП

https://racurs.ua/n163851-antivakcinatora-stahiva-vypustili-iz-sizo-dlya-psihiatricheskoy-ekspertizy.html

Ракурс

Остап Стахив, антивакцинатор из Львова, был выпущен из СИЗО под залог для проведения психиатрической экспертизы.

Экспертизу он должен пройти уже в среду, 1 декабря. Об этом сообщил заместитель генерального директора Львовской областной психиатрической больницы Андрей Маланчук.

Остапа Стахива у нас еще нет. Но есть определение, есть следственные действия. Он должен поступить к нам в больницу. Его отпустили домой, потому что он освобожден из-под стражи, — сказал Маланчук.



Вчера, 30 ноября, по Стахиву внесли залог почти миллион гривен. Также в Галицком суде Львова удовлетворили ходатайство следователя Службы безопасности Украины (СБУ) о назначении стационарной судебно-психиатрической экспертизы антивакцинатору Остапу Стахиву во Львовской областной психиатрической больнице. Ее продолжительность будет составлять 30 дней.

Напомним, ранее мы сообщали, что лидер антивакцинаторов Остап Стахив принудительно будет доставлен в суд за многочисленные акции в разных городах Украины. Галицкий районный суд Львова разрешил задержать Стахива, ему сообщили подозрение по статье «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».