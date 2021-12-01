Киев вошел в сотню самых дорогих городов мира

Обновлен рейтинг самых дорогих городов мира, фото: Autoua.net

https://racurs.ua/n163850-kiev-voshel-v-sotnu-samyh-dorogih-gorodov-mira.html

Ракурс

Киев расположился на 88-й строчке в ежегодном рейтинге самых дорогих и дешевых для проживания городов мира, опубликованном сегодня, 1 декабря, Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что столица Украины в этом году переместилась на 13 строчек в рейтинге, что является одним из самых больших изменений в рейтинге за год в целом.

Первое место занял израильский Тель-Авив, сдвинув на второе место Париж. За год город поднялся с пятого места из-за усиления израильского шекеля по отношению к доллару, а также значительного роста цен на транспорт и продукты питания.

В то же время, больше всего в рейтинге за год упала столица Италии Рим, опустившись на 16 позиций — теперь Рим на 48 месте. Причина этого — резкое падение цен на продукты и одежду.

Самым дешевым городом в рейтинге, как и в 2020 году, остается Дамаск. За ним следует столица Ливии Триполи. Оба города являются столицами пострадавших от гражданских войн государств и стоят перед рядом экономических и политических вызовов.

В десятку самых дорогих городов мира входят: