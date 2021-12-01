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Ракурс
Обновлен рейтинг самых дорогих городов мира, фото: Autoua.net

Киев вошел в сотню самых дорогих городов мира

1 дек 2021, 14:58
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Киев расположился на 88-й строчке в ежегодном рейтинге самых дорогих и дешевых для проживания городов мира, опубликованном сегодня, 1 декабря, Economist Intelligence Unit.

Отмечается, что столица Украины в этом году переместилась на 13 строчек в рейтинге, что является одним из самых больших изменений в рейтинге за год в целом.

Первое место занял израильский Тель-Авив, сдвинув на второе место Париж. За год город поднялся с пятого места из-за усиления израильского шекеля по отношению к доллару, а также значительного роста цен на транспорт и продукты питания.

В то же время, больше всего в рейтинге за год упала столица Италии Рим, опустившись на 16 позиций — теперь Рим на 48 месте. Причина этого — резкое падение цен на продукты и одежду.

Самым дешевым городом в рейтинге, как и в 2020 году, остается Дамаск. За ним следует столица Ливии Триполи. Оба города являются столицами пострадавших от гражданских войн государств и стоят перед рядом экономических и политических вызовов.


В десятку самых дорогих городов мира входят:

  • Тель-Авив (Израиль);
  • Париж (Франция);
  • Сингапур;
  • Цюрих (Швейцария);
  • Гонконг;
  • Нью-Йорк (США);
  • Женева (Швейцария);
  • Копенгаген (Дания);
  • Лос-Анджелес (США);
  • Осака (Япония).

Источник: Ракурс


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