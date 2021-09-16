Рейтинг городов Украины возглавили три облцентра, фото: «ВЛАСНО.info»

https://racurs.ua/n160257-nazvan-luchshiy-gorod-ukrainy-infografika.html

Ракурс

Рейтинг лучших городов Украины установили результаты Украинского муниципального опроса 2021 года, проведенного Международным республиканским институтом (МРИ).

Об этом сообщает издание «Новое время».

Возглавляет рейтинг 370-тысячная Винница. Отмечается, что на лидерство этого города в рейтинге повлиял мощный IT-кластер, в котором работают тысячи разработчиков и инженеров, а также высокая трудовая мобильность благодаря поезду Интерсити, регулярно курсирующему в Киев.

Опрос показал, что 59% винничан уверены, что их город — достаточно современный и удачно использует технологические инновации. Кроме того, 41% жителей города ответили, что чувствуют себя абсолютно безопасно, когда ночью пешком передвигаются по городу, даже если это отдаленный от центра район.

В целом вектор развития города поддерживают 74% винничан.

На втором рейтинге городе расположился Луцк, на третьем — Ивано-Франковск.

Напомним, весной этого года Киев впервые в истории вошел в первую сотню лучших городов мира по версии международной компании Resonance.

Источник: «Новое время»