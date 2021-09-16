Бабочки. Фото: В. Макаревича, Facebook

https://racurs.ua/n160256-nashestvie-babochek-otpravilo-na-karantin-luck-foto.html

Ракурс

Карантин в Луцке ввели из-за распространения амброзии и американской белой бабочки, которая уничтожает растения.

Он будет действовать с 16 сентября на территории всего города. О введении карантинного режима сообщили на странице Волынской областной администрации.

Для борьбы с американской белой бабочкой городские власти планируют обследовать территории карантинной зоны, проводить фитосанитарные экспертизы, анализы личинок гусениц и паутинных гнезд.

В случае обнаружения американской белой бабочки нужно собрать и уничтожить гусениц и кладки яиц, впоследствии их должны сжигать. Также допускается обработка инсектицидами. Домохозяйствам запрещается вывозить из карантинных зон зараженные растения.

В то же время с амброзией будут бороться с помощью скашивания и высапывания. В период цветения, формирования семян и плодоношения нужно выкапывать растение с корнями и сжигать, или измельчать и прятать в санитарных ямах. Разрешается обработка гербицидами и агрохимикатами, разрешенными в Украине.

Распоряжение о введении карантина для растений в Луцке уже вступило в силу. Сколько времени он продлится неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что укус змеи отправил в больницы сразу трех человек на Львовщине.