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Ракурс
Бабочки. Фото: В. Макаревича, Facebook

Нашествие бабочек отправило на карантин Луцк (ФОТО)

16 сен 2021, 13:29
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Карантин в Луцке ввели из-за распространения амброзии и американской белой бабочки, которая уничтожает растения.

Он будет действовать с 16 сентября на территории всего города. О введении карантинного режима сообщили на странице Волынской областной администрации.

Бабочки. Фото: В. Макаревича, FacebookДля борьбы с американской белой бабочкой городские власти планируют обследовать территории карантинной зоны, проводить фитосанитарные экспертизы, анализы личинок гусениц и паутинных гнезд.

В случае обнаружения американской белой бабочки нужно собрать и уничтожить гусениц и кладки яиц, впоследствии их должны сжигать. Также допускается обработка инсектицидами. Домохозяйствам запрещается вывозить из карантинных зон зараженные растения.

В то же время с амброзией будут бороться с помощью скашивания и высапывания. В период цветения, формирования семян и плодоношения нужно выкапывать растение с корнями и сжигать, или измельчать и прятать в санитарных ямах. Разрешается обработка гербицидами и агрохимикатами, разрешенными в Украине.


Бабочки. Фото: В. Макаревича, FacebookРаспоряжение о введении карантина для растений в Луцке уже вступило в силу. Сколько времени он продлится неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что укус змеи отправил в больницы сразу трех человек на Львовщине.

Источник: Ракурс


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