Метелики. Фото: В. Макаревича, Facebook

https://racurs.ua/ua/n160256-nashestya-metelykiv-vidpravylo-na-karantyn-luck-foto.html

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Карантин у Луцьку запровадили через розповсюдження амброзії та американського білого метелика, який нищить рослини.

Він діятиме з 16 вересня на території всього міста. Про введення карантинного режиму повідомили на сторінці Волинської обласної адміністрації.

Для боротьби з американським білим метеликом міська влада планує обстежувати території карантинної зони, проводити фітосанітарні експертизи, аналізи личинок гусені та павутинних гнізд.

У випадку виявлення американського білого метелика потрібно зібрати та знищити гусінь і кладки яєць, згодом їх мають спалювати. Також допускається обробка інсектицидами. Домогосподарствам забороняється вивозити з карантинних зон заражені рослини.

Натомість з амброзією боротимуться за допомогою скошування та висапування. У період цвітіння, формування насіння та плодоношення потрібно викопувати рослини з корінням та спалювати, або подрібнювати й ховати в санітарних ямах. Дозволяється обробка гербіцидами й агрохімікатами, які дозволені в Україні.

Розпорядження про запровадження карантину рослин у Луцьку вже набуло чинності. Скільки часу він триватиме наразі невідомо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що укус змії відправив до лікарень одразу трьох людей на Львівщині.