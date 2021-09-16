Рейтинг міст України очолили три облцентри, фото: «ВЛАСНО.info»

https://racurs.ua/ua/n160257-nazvano-naykrasche-misto-ukrayiny-infografika.html

Ракурс

Рейтинг найкращих міст України встановили результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ).

Про це повідомляє видання «Новое время».

Очолює рейтинг 370-тисячна Вінниця. Зазначається, що на лідерство цього міста в рейтингу вплинув потужний IT-кластер, в якому працюють тисячі розробників та інженерів, а також висока трудова мобільність завдяки поїзду Інтерсіті, що регулярно курсує до Києва.

Опитування показало, що 59% вінничан упевнені, що їхнє місто — досить сучасне і вдало використовує технологічні інновації. Крім того, 41% жителів міста відповіли, що відчувають себе абсолютно безпечно, коли вночі пішки пересуваються містом, навіть якщо це віддалений від центру район.

Загалом вектор розвитку міста підтримують 74% вінничан.

На другому рейтингу місті розташувався Луцьк, на третьому — Івано-Франківськ.

Нагадаємо, навесні цього року Київ вперше в історії увійшов до першої сотні найкращих міст світу за версією міжнародної компанії Resonance.

Джерело: «Новое время»