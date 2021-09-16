Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рейтинг міст України очолили три облцентри, фото: «ВЛАСНО.info»

Названо найкраще місто України (ІНФОГРАФІКА)

16 вер 2021, 13:34
999

Рейтинг найкращих міст України встановили результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ).

Про це повідомляє видання «Новое время».

Очолює рейтинг 370-тисячна Вінниця. Зазначається, що на лідерство цього міста в рейтингу вплинув потужний IT-кластер, в якому працюють тисячі розробників та інженерів, а також висока трудова мобільність завдяки поїзду Інтерсіті, що регулярно курсує до Києва.

Опитування показало, що 59% вінничан упевнені, що їхнє місто — досить сучасне і вдало використовує технологічні інновації. Крім того, 41% жителів міста відповіли, що відчувають себе абсолютно безпечно, коли вночі пішки пересуваються містом, навіть якщо це віддалений від центру район.

Загалом вектор розвитку міста підтримують 74% вінничан.

На другому рейтингу місті розташувався Луцьк, на третьому — Івано-Франківськ.

Рейтинг обласних центрів та найбільших міст України, інфографіка: НВ


Нагадаємо, навесні цього року Київ вперше в історії увійшов до першої сотні найкращих міст світу за версією міжнародної компанії Resonance.

Джерело: «Новое время»


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів