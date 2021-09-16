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Рейтинг міст України очолили три облцентри, фото: «ВЛАСНО.info»
Названо найкраще місто України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n160257-nazvano-naykrasche-misto-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Рейтинг найкращих міст України встановили результати Українського муніципального опитування 2021 року, проведеного Міжнародним республіканським інститутом (МРІ).
Про це повідомляє видання «Новое время».
Очолює рейтинг 370-тисячна Вінниця. Зазначається, що на лідерство цього міста в рейтингу вплинув потужний IT-кластер, в якому працюють тисячі розробників та інженерів, а також висока трудова мобільність завдяки поїзду Інтерсіті, що регулярно курсує до Києва.
Опитування показало, що 59% вінничан упевнені, що їхнє місто — досить сучасне і вдало використовує технологічні інновації. Крім того, 41% жителів міста відповіли, що відчувають себе абсолютно безпечно, коли вночі пішки пересуваються містом, навіть якщо це віддалений від центру район.
Загалом вектор розвитку міста підтримують 74% вінничан.
На другому рейтингу місті розташувався Луцьк, на третьому — Івано-Франківськ.
Нагадаємо, навесні цього року Київ вперше в історії увійшов до першої сотні найкращих міст світу за версією міжнародної компанії Resonance.
Джерело: «Новое время»
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