Аваков о Зеленском - Фантазии о госперевороте и страхе убивают разум

https://racurs.ua/n163849-avakov-o-zelenskom-fantazii-o-gosperevorote-i-strahe-ubivaut-razum.html

Ракурс

Арсен Аваков, бывший министр внутренних дел, заявил, что из-за некомпетентности власти Украина «подходит к государственному перевороту».

Мы подходим к государственному перевороту. Некомпетентность людей у власти, непрофессиональные и несистемные люди, не имея достаточно аргументов для качественного управления, продуцируют интригу и обвинения. В стране кризис, из которого непонятно, как выруливать, а президент пытается найти виновных, — сказал Аваков в эфире одного из телеканалов.

При таких обстоятельствах, по мнению политика, возникают интриги, оскорбления и фантазии о государственном перевороте.

Страх убивает разум. Вместо спокойного анализа идут импульсивные решения. А у наших границ российские войска. Весь мир говорит об опасности… Мы должны быть очень щепетильны с такими вещами, — подытожил Аваков.

Он считает, что действующая команда не воспринимает критику и не имеет критического взгляда на происходящее.

Во всем виновными становятся журналисты, плохая разведка, другое… Я увидел беспрецедентную эмоциональную атаку президента на офицеров украинской армии, на разведчиков, — заявил экс-глава МВД.



По его мнению, власти Зеленского создают неблагоприятные условия для бизнеса. Он раскритиковал «атаки» главы государства на крупный бизнес, после которых обесценились акции украинских компаний (не только ДТЭК Рината Ахметова) на Лондонской бирже.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Сам бизнесмен заявил, что обвинение Зеленского о так называемом госперевороте считает ложью.