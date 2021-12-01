Аваков про Зеленського - Фантазії про держпереворот і страх вбивають розум

https://racurs.ua/ua/n163849-avakov-pro-zelenskogo-fantaziyi-pro-derjperevorot-i-strah-vbyvaut-rozum.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, заявив, що через некомпетентність влади Україна «підходить до державного перевороту».

Ми підходимо до державного перевороту. Некомпетентність людей при владі, непрофесійні і несистемні люди, не маючи достатньо аргументів для якісного управління, продукують інтригу і звинувачення. В країні криза, з якої незрозуміло, як вирулювати, а президент намагається знайти винних, — сказав Аваков в ефірі одного з телеканалів.

За таких обставин, на думку політика, виникають інтриги, образи і фантазії про державний переворот.

Страх вбиває розум. Замість спокійного аналізу йдуть імпульсивні рішення. А біля наших кордонів російські війська. Весь світ говорить про небезпеку… Ми повинні бути дуже делікатні з такими речами, — підсумував Аваков.

Він вважає, що чинна команда не сприймає критику й не має критичного погляду на те, що відбувається.

У всьому винними «стають» журналісти, погана розвідка, інше… Я побачив безпрецедентну емоційну атаку президента на офіцерів української армії на розвідників, — заявив екс-глава МВС.



На його думку, влада Зеленського створює несприятливі умови для бізнесу. Він розкритикував «атаки» глави держави на великий бізнес, після яких знецінилися акції українських компаній (не лише ДТЕК Ріната Ахметова) на Лондонській біржі.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Сам бізнесмен заявив, що звинувачення Зеленського про так званий держпереворот вважає брехнею.