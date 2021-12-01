Путін відповів Києву на прямі переговори пропозицією до НАТО про сепаратну угоду, фото - Ліга

https://racurs.ua/ua/n163848-putin-vidpoviv-kyievu-na-pryami-peregovory-propozyciieu-do-nato-pro-separatnu-ugodu.html

Ракурс

Володимир Зеленський запропонував 1 грудня в Раді провести прямі переговори з Росією щоодо Донбасу.

У відповідь з Москви прийшли інші сигнали. Спочатку речник Путіна Дмитро Пєсков на брифінгу традиційно сказав, що для вирішення конфлікту на Донбасі Зеленському треба говорити не з Путіним, а з угрупованнями ЛДНР, оскільки «це внутрішньоукраїнський конфлікт».

За його словами, зупинити війну на Донбасі можна шляхом переговорів українців з українцями.

Це громадянська війна, яка була спровокована подіями 2014 року, і Росія не є її стороною, — повторив Пєсков тезу, що давно використовується росіянами.

Згодом сам Володимир Путін виступив із програмною промовою, в якій запропонував НАТО укласти стратегічну угоду, за якою Альянс візьме на себе зобов’язання не розширюватися на схід.

Тема юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід буде головним предметом переговорів Росії та США найближчим часом. Принаймні так господар Кремля сьогодні сказав на церемонії вручення вірчих грамот іноземним послам, повідомляється у трансляції заходу.

Путін запропонував Заходу «почати з цього приводу предметні переговори».

Зазначу, що нам потрібні саме правові, юридичні гарантії безпеки", — сказав господар Кремля.



30 листопада, місія США при НАТО закликала Росію до деескалації на кордоні України та переговорів.

«Ракурс» повідомляв, що прямі переговори з Росією хоче провести президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив 1 грудня під час виступу у Верховній Раді зі щорічним посланням до парламенту.